ماذا يجري على طريق عام الكفاءات - الحدث؟

أعلنت غرفة التحكم المروري أنّ حركة المرور كثيفة على طريق عام الكفاءات - الحدث بسبب إندلاع حريق في بعض الأشجار.

وقالت إنّ العمل جار للمعالجة من قبل المعنيين في المحلة.