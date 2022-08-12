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لبنان

ماذا يجري على طريق عام الكفاءات - الحدث؟

Lebanon 24
12-08-2022 | 05:09
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أعلنت غرفة التحكم المروري أنّ حركة المرور كثيفة على طريق عام الكفاءات - الحدث بسبب إندلاع حريق في بعض الأشجار.
 
وقالت إنّ العمل جار للمعالجة من قبل المعنيين في المحلة.
 
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