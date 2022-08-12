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لبنان

​بشرى من وزير العمل... إليكم كم أصبحت قيمة بدل النقل للقطاع الخاص

Lebanon 24
12-08-2022 | 05:23
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أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في بيان انه "تم تعديل قيمة بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع الخاص المحددة سابقا بموجب المرسوم 8740/ 2022 والمنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 بحيث أصبحت قيمة البدل عن كل يوم حضور إلى مركز العمل، 95 الف ليرة لبنانية والذي سيصبح نافذا فور صدوره في الجريدة الرسمية وتوقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المالية و العمل وموافقة مجلس شورى الدولة عليه".
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