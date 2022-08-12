مطاردة سيارة على أوتوستراد كفررمان... إليكم تفاصيل ما حصل هناك

طاردت دورية من امن الدولة في النبطية، في اطار مكافحة سرقة السيارات، بعض الاشخاص للاشتباه في سرقتهم سيارة. واثناء المطاردة على اوتوستراد كفررمان اصطدمت السيارة الملاحقة بالحائط الفاصل بين الطريقين وتمكن من كان على متنها من الفرار بواسطة سيارة اخرى كانت ترافقهم. واثناء التحقيقات تبين ان السيارة مسروقة من مدينة صيدا ويجري التحقيق الان بالتنسيق مع النيابة العامة الاستئنافية في النبطية على ان يتم تسليم السيارة الى اصحابها لاحقا.

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(الوكالة الوطنية)