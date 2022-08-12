"ما خفي أعظم"... تغريدة نارية من علّوش!

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غرّد النائب السابق مصطفى علوش على حسابه عبر "تويتر": "لا عتب على البيك للقاء معلن فما خفي أعظم بين الجميع من وصل الى السلطة في لبنان".وتابع: "منظومة تحافظ على أعضائها حتى في الخصام وحزب الله يفهم اللعبة ويستخدمها ضد الجميع ومع الجميع، حسب المصلحة".وختم علوّش تغريدته قائلاً: "من كان منكم بلا خطيئة فليرم البيك بأول حجر".