"ما خفي أعظم"... تغريدة نارية من علّوش!

لا عتب على البك للقاء معلن فما خفي اعظم بين الجميع من وصل الى السلطة في لبنان. منظومة تحافظ على اعضائها حتى في الخصام وحزب الله يفهم اللعبة ويستخدمها ضد الجميع ومع الجميع، حسب المصلحة. من كان منكم بلا خطيئة فليرم البك بأول حجر. 🤔
— Mustafa Allouch (@allouchmustafa1) August 12, 2022
لا عتب على البك للقاء معلن فما خفي اعظم بين الجميع من وصل الى السلطة في لبنان. منظومة تحافظ على اعضائها حتى في الخصام وحزب الله يفهم اللعبة ويستخدمها ضد الجميع ومع الجميع، حسب المصلحة. من كان منكم بلا خطيئة فليرم البك بأول حجر. 🤔