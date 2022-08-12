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لبنان

ما سبب إنخفاض أسعار المحروقات اليوم؟

Lebanon 24
12-08-2022 | 06:16
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شرح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان سبب انخفاض أسعار المحروقات، وقال: "ضمن مبدأ تسعير سعر صرف الدولار %85 وفقا لصيرفة و%15 وفقا للسوق الموازية لمادة البنزين و%100 وفقا للسوق الموازية للمازوت والغاز، صدر اليوم جدول تركيب اسعار المحروقات بارتفاع سعر دولار صيرفة 100 ليرة من 26100 الى 26200 ليرة وانخفاض سعر دولار الاسواق الموازية 200 ليرة من 30975 الى 30775 ليرة. وعليه، تراجعت صفيحة البنزين 95 اوكتان 16000 ليرة لتصبح 552000 ليرة نتيجة المعادلة بين تراجع سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 26 دولارا وتأثير ارتفاع سعر دولار صيرفة وانخفاض سعر دولار السوق الموازية".
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وأوضح أن "صفيحة المازوت انخفضت 21000 ليرة لتصبح 637000 ليرة نتيجة المعادلة بين تراجع ثمن الكيلوليتر المستورد 26 دولارا وتراجع سعر صرف الدولار وفقا للسوق الموازية، كما تراجع سعر قارورة الغاز 8000 ليرة لتصبح 312000 ليرة".

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