الرئيس عون وقع قانون السرية المصرفية... من إستوضح؟

على أثر قيام نائب مجلس النواب الياس ابو صعب بزيارة للقصر الجمهوري، إستوضحه رئيس الجمهورية ميشال عون عن بعض ما جاء في قانون السرية المصرفية.

وعلى أثر هذه التوضيحات وقع الرئيس عون على القانون.