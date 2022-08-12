حراك المتعاقدين: لتوقيع مرسوم إجراء الدورة الثانية للامتحانات الرسمية

أصدر حراك المتعاقدين بيانًا عاجلا، ناشد فيه مجلس الوزراء "الاجتماع وتوقيع مرسوم اجراء امتحانات رسمية دورة ثانية كحق مكتسب للطلاب".



وحيا مديرو الثانويات والمدارس الرسمية "الذين انتفضوا ضد قرارات روابط السلطة، التي عقدت مؤتمرًا تربويًا من أجل استرجاع حقوق المعلمين برعاية السلطة وحضور 20 أستاذًا، وأظهروا غيرتهم ووطنيتهم على التعليم الرسمي وطلاب التعليم الرسمي من خلال مبادرتهم بعدم مقاطعة تسجيل طلاب التعليم الرسمي".

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