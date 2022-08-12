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لبنان

بو حبيب استقبل رئيس الرابطة المارونية ووفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

Lebanon 24
12-08-2022 | 06:54
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، التالي:
 
استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة الرئيس العالمي  عباس فواز وعضوية الهيئة الإدارية للجامعة،  وتمّ التداول في المواضيع الاغترابية عامةً وفي النشاطات المحلية والاغترابية التي تقوم بها الجامعة.
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كما أعلم الوفد  الوزير بوحبيب أن الجامعة  بصدد التحضير لمؤتمرها العالمي التاسع عشر  الذي سينعقد في بيروت بتاريخ 10 و 11 تشرين الثاني 2022، وتمّ الاتفاق على استمرار التعاون بين الوزارة والجامعة لِما فيه خير اللبنانيين مقيمين ومغتربين.

و التقى الوزير بوحبيب رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم وتم البحث في الاوضاع الراهنة.
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