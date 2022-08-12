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لبنان

الرئيس بري استقبل العريضي

Lebanon 24
12-08-2022 | 07:09
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية، العريضي غادر من دون الادلاء بتصريح.
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