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لبنان
الرئيس بري استقبل العريضي
Lebanon 24
12-08-2022
|
07:09
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية، العريضي غادر من دون الادلاء بتصريح.
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