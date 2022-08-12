الرئيس بري استقبل العريضي





استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية، العريضي غادر من دون الادلاء بتصريح.

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