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لبنان

"500 دولار"... هذا ما يفعله المغتربون في الدول العربية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-08-2022 | 07:30
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تستعين العائلات اللبنانية التي تعيش في الدول العربية  بمساعدات منزليات نظرا إلى انشغال ربات البيوت، كما الرجال، بوظائفهم واعمالهم.

واعتاد اللبنانيون الاستعانة بمساعدات من جنسيات متعددة، لكن اليوم ورغبة منهم بمساعدة اللبنانيين المقيمين قدر المستطاع على إيجاد عمل ومدخول بالعملة الصعبة، باتوا يبحثون عن الاستعانة  باللبنانيات الراغبات بالعمل مقدمين لهن التأشيرات وبدل السفر، بالإضافة إلى المنامة والمأكل  ومعاش يبدأ من ٥٠٠ دولار أميركي.
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لبنان

خاص

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