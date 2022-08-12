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لبنان

هل يُسعّر البنزين بالدولار؟

Lebanon 24
12-08-2022 | 07:29
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أشار ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أنّ "أرباح محطات البنزين تختفي بتغيّر جدول الأسعار".
 
 
وقال أبو شقرا في حديثٍ للـ"أم تي في": "سنصل إلى وقت ستُسعَّر فيها الصفيحة بالدولار على أن تُباع بالليرة اللبنانية".
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إقتصاد

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