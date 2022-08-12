هل يُسعّر البنزين بالدولار؟

أشار ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أنّ "أرباح محطات البنزين تختفي بتغيّر جدول الأسعار".

وقال أبو شقرا في حديثٍ للـ"أم تي في": "سنصل إلى وقت ستُسعَّر فيها الصفيحة بالدولار على أن تُباع بالليرة اللبنانية".