الجيش يوقف أحد المطلوبين في بلدة بريتال

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ قوة من الجيش مداهمة لمنزل المطلوب "م. ص.م" في بلدة بريتال حيث تمكنت من توقيفه.

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بتاريخ 12 /8 /2022، دهمت قوة من الجيش منزل المواطن (ص.م.) في بلدة بريتال-بعلبك وأوقفته وضبطت أسلحة حربيّة وذخيرة وكميّة من المخدرات بالإضافة إلى سيارتين مسروقتين. وقد تعرّضت القوّة أثناء الدهم إلى إطلاق نار فردّت على مصادر النيران من دون وقوع إصابات.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف مطلقي النار.