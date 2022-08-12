



يبدو لافتا الصمت الذي ينتهجه أحد الأحزاب المسيحية الموجودة في الحياة السياسية والنيابية تجاه الاستحقاق الدستوري المقبل المتمثل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.



وفي هذا الاطار، وعند طرح السؤال على مسؤول رفيع المستوى داخل الحزب، أجاب " الوقت ما زال مبكرا و "لنوصل عليها منصلي عليها".

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