بيان للامانة العامة للمدارس الكاثوليكية... ماذا جاء فيه؟

Advertisement

أعلنت الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان، في بيان، عن استلامها الدفعة الأولى من الحواسب المحمولة laptops والبالغ عددها الألف، المقدّمة من شركة Ethan-Group في أستراليا، وذلك بمسعى من أبرشية أوستراليا المارونية، الى المجتمع اللبناني في المدارس الكاثوليكيّة في لبنان. وقد شكلت لجنة للإشراف على المشروع والتوزيع مؤلفة من الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة، كاريتاس لبنان، المؤسّسة البطريركيّة المارونيّة العالمية للإنماء الشامل WPF وجمعيّة مار منصور دي بول".وأفادت ان "هذه الدفعة هي الأولى من سلسلة دفعات بحسب المشروع الذي أعلن عنه سابقًا، وسيتم تنفيذه تباعًا حسب المعايير التي وضعتها اللجنة المشرفة على الاستلام والتوزيع. علمًا بأنّ أسباب التأخير في تنفيذ هذا المشروع هي لوجستيّة بالكامل، وهي ناتجة عن تداعيات وباء كورونا على قطاع العمل والنقل بشكل عام".وأشارت الى انه "بالنسبة لتوزيع هذه الدفعة على المستفيدين من المشروع، فسيتمّ ذلك مع بداية العام الدراسيّ 2022-2023 وعودة التلامذة الى الصفوف، وذلك بحسب البرنامج والمعايير التي وضعتها اللجنة".وأعلنت انه "لمعرفة المزيد من التفاصيل، يمكن مراجعة الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان".وختم البيان: "نغتنم الفرصة لنجدّد الشكر لمؤسسة Ethan-Group ولأبرشية أوستراليا المارونيّة على هذه المبادرة القيّمة التي جاءت في الوقت المناسب لدعم التلامذة والمدارس حفاظًا على استمراريّة التربية وتسهيل عملية التعليم خاصة في هذه الظروف الصعبة والمأسويّة. كما نجدّد الشكر أيضًا للّجنة المشرفة على استلام وتوزيع هذه الهبة، ولكلّ من ساعد وسهّل في إيصال الشحنة الأولى ونخصّ بالذكر قيادة الجيش اللبنانيّ، على أمل أن تصل الدفعات اللاحقة بوتيرة أسرع، لتلبية الحاجة الملحة عند العديد من التلامذة في مدارسنا".