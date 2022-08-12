سلوم: تم اطلاق سراح زميلنا الصيديلي

صدر عن نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، البيان التالي:

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"تمّ اطلاق سراح الزميل الكريم، شاكرين كل المعنيين الذين تواصلنا معهم على انصافه وانصاف الدور الذي يضطلع به صيادلة لبنان.مرّة أُخرى نؤكّد على التزامنا بالقوانين، وصحّة المواطن ،مطالبين بحصانة الصيدلي وحصانة المريض وتأمين الادوية الجيّدة عبر الطرق القانونيّة، وبخاصة المستعصية منها رأفةً بالمريض".