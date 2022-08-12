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لبنان

سرقة سيارتين في دده وأميون

Lebanon 24
12-08-2022 | 07:59
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شهدت بلدتا دده وأميون - قضاء الكورة ليل امس سرقة سيارتين الاولى من نوع "هونداي توكسن"، والثانية من نوع "كيا سيراتو". وقد فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقات بالسرقات لمعرفة الفاعلين.
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