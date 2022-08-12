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لبنان

توقيف مطلوب بجرائم خطف وتهريب أشخاص في مجدل عنجر

Lebanon 24
12-08-2022 | 08:05
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، وبعد عمليات رصد وتعقّب، تمكّنت قوّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في وحدة الشّرطة القضائية في البقاع، بتاريخ 3-8-2022، من توقيف أحد المطلوبين في بلدة مجدل عنجر البقاعية، ويدعى:
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ح. ي. (من مواليد عام 1992، لبناني)
بحقّه /4/ مذكّرات توقيف بجرم خطف وتهريب أشخاص، و/7/ خلاصات أحكام بجرم إطلاق نار من سلاح حربي، ونقل أسلحة وذخائر حربية.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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