توقيف مطلوب بجرائم خطف وتهريب أشخاص في مجدل عنجر

Advertisement

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، وبعد عمليات رصد وتعقّب، تمكّنت قوّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في وحدة الشّرطة القضائية في البقاع، بتاريخ 3-8-2022، من توقيف أحد المطلوبين في بلدة مجدل عنجر البقاعية، ويدعى:ح. ي. (من مواليد عام 1992، لبناني)بحقّه /4/ مذكّرات توقيف بجرم خطف وتهريب أشخاص، و/7/ خلاصات أحكام بجرم إطلاق نار من سلاح حربي، ونقل أسلحة وذخائر حربية.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.