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لبنان

المؤسسة الصحية في عين وزين: الادعاء على كل من شارك ويشارك في الحملة الممنهجة

Lebanon 24
12-08-2022 | 08:34
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ردا على الحملات التي تستهدفها، أكدت المؤسسة الصحية في عين وزين - عين وزين ميديكال فيلدج في بيان أنها "ستبقى دوما في خدمة المجتمع طبياً واستشفائيًا، فهي ستتخذ صفة الادعاء على كل من شارك ويشارك بهذه الحملة الممنهجة لكي يأخذ القانون والتحقيق مجراه ولكي تظهر الحقيقة أمام القضاء، ولكي يتأكد للرأي العام حجم التشويه المقصود بحق مستشفى عين وزين". وأضافت أن "أبوابها مفتوحة دائماً لكل من يريد الاطلاع عن كثب على واقعها بكل تفاصيله، ولن تثنيها كل هذه الافتراءات عن الاستمرار في عملها المتفاني لخدمة الناس. وعبثًا سيحاول العابثون".
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