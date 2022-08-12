توقيف لبناني وخمسة فلسطينيين في صيدا... ما السبب؟ (صور)

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 12 /8 /2022، دهمت قوة من الجيش عدداً من المنازل في مدينة صيدا- طلعة الهمشري، وأوقفت لبنانياً وخمسة فلسطينيين، لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ مختلفة، وتعاطي المخدرات وترويجها في المنطقة المذكورة. وقد ضُبطت أسلحة حربيّة وكميّة من الذخيرة.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.