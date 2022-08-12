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لبنان

تصادم بين 4 سيارات في محلة أنفاق المطار باتجاه خلدة

Lebanon 24
12-08-2022 | 08:44
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أعلنت غرفة التحكم المروري عن تصادم بين 4 مركبات في محلة أنفاق المطار باتجاه خلدة. وقالت إنّ العمل جار للمعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا.
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أنفاق المطار

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