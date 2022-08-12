Advertisement

لبنان

فياض استقبل مدير وكالة "MEDREG"

Lebanon 24
12-08-2022 | 09:06
A-
A+
Doc-P-980257-637959173641103666.jpg
Doc-P-980257-637959173641103666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه وليد فياض، التالي:
 
استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض مدير وكالة "MEDREG" السيد حسن اوزكوش وهي الوكالة  التي تجمع ٢٧ هيئة ناظمة في منطقة البحر المتوسط ومقرها مدينة ميلانو في ايطاليا يرافقه المهندس طوني جبرايل من أمانة السر في الوكالة.
Advertisement
تناول اللقاء الذي حضره  أعضاء من فريق عمل الوزير واختصاصيين ،مجموعة عناوين أهمها الإستفادة من خبرة الوكالة في سبيل مساعدة لبنان على انتقاء الممارسات الفضلى من بين التجارب التي خاضتها الدول الأعضاء تمهيداً لإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان وتحديد الدور المرتقب منها، بالإضافة إلى ملاءمة القانون، بالإضافة الى تحديد الإجراءات التشريعية المطلوبة من أجل تسهيل عمل الهيئة ووزارة الطاقة مستقبلًا.

وقد أبدى السيد حسن أوزكش استعداده للمساعدة في الوصول بهذا الملف لخواتيمه السعيدة عبر وضع كافة إمكانيات الوكالة بخدمة وزارة الطاقة والمياه وفريق العمل.
بدوره شكر الوزير فيّاض وكالة "MEDREG" وعلى رأسها السيد أوزكش على هذه المبادرة معتبراً أن سلسلة الإجتماعات التي بدأت اليوم في وزارة الطاقة وتستمر يومين هي بمثابة نقطة الإنطلاق  للإجراءات الآيلة الى إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وذلك تماشيًا مع البرنامج الزمني المحدّد في ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر آذار الفائت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-08-12
08:00 | 2022-08-12
12:26 | 2022-08-12
12:03 | 2022-08-12
11:56 | 2022-08-12
11:30 | 2022-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website