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لبنان

الرئيس عون وقّع مرسوم زيادة بدل النقل

Lebanon 24
12-08-2022 | 09:18
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وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم 9849 تاريخ 12 آب 2022 القاضي بتحديد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل بـ95 ألف ليرة لبنانية.
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وسيعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
 
 
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عون

بدل النقل

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