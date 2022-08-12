Advertisement

لبنان

هذا ما أكّده تيمور جنبلاط من الديمان

Lebanon 24
12-08-2022 | 09:27
A-
A+
Doc-P-980262-637959185607798426.jpg
Doc-P-980262-637959185607798426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، رئيس "كتلة اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، يرافقه النائبان اكرم شهيب ووائل ابو فاعور، معربين عن "تأييدهم لمواقف البطريرك".
Advertisement
 
بعد اللقاء قال جنبلاط: "زيارتنا اليوم لنؤكد لصاحب الغبطة ان شراكتنا الوطنية والتاريخية ثابتة بدأت بمصالحة الجبل، وان شاء الله ستستمر في المستقبل لمصلحة لبنان واستقلاله وسيادته على الرغم من الضغوطات والمواقف السياسية".
 
وظهرا استقبل الراعي الوزير السابق دميانوس قطار.
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-08-12
08:00 | 2022-08-12
12:26 | 2022-08-12
12:03 | 2022-08-12
11:56 | 2022-08-12
11:30 | 2022-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website