هذا ما أكّده تيمور جنبلاط من الديمان

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، رئيس "كتلة اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، يرافقه النائبان اكرم شهيب ووائل ابو فاعور، معربين عن "تأييدهم لمواقف البطريرك".بعد اللقاء قال جنبلاط: "زيارتنا اليوم لنؤكد لصاحب الغبطة ان شراكتنا الوطنية والتاريخية ثابتة بدأت بمصالحة الجبل، وان شاء الله ستستمر في المستقبل لمصلحة لبنان واستقلاله وسيادته على الرغم من الضغوطات والمواقف السياسية".وظهرا استقبل الراعي الوزير السابق دميانوس قطار.