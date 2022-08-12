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لبنان

كريدية: تم اصلاح مجموعة التوليد التابعة لسنترال نهر ابراهيم

Lebanon 24
12-08-2022 | 09:29
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غرد المدير العام لهيئة "أجيرو" عماد كريدية على حسابه عبر "تويتر":"تم اصلاح مجموعة التوليد التابعة لسنترال نهر ابراهيم. تقوم الفرق الفنية بإعادة تشغيل تجهيزات الاتصالات والانترنت".
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