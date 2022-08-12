Advertisement

لبنان

جديد بلدية طرابلس... تكليف احمد قمر الدين ادارة شؤونها لحين انتخاب رئيس جديد

Lebanon 24
12-08-2022 | 09:34
A-
A+
Doc-P-980264-637959191735168758.jpg
Doc-P-980264-637959191735168758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا بتكليف السيد احمد قمر الدين ادارة شؤون بلدية طرابلس.
 
ووفقا للمعلومات، تم تكليف قمر الدين باعتباره أكبر الأعضاء سنا، والتكليف يمتد لحين انتخاب رئيس جديد. 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
لليوم الثاني... عمال وموظفو بلدية طرابلس يعتصمون للمطالبة بدفع مستحقاتهم
lebanon 24
13/08/2022 01:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24
طلب من يمق يتعلق بتصريف الأعمال في بلدية طرابلس .. ماذا فيه؟
lebanon 24
13/08/2022 01:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس... البلدية تحذر أصحاب "عربات الخضار" من غير اللبنانيين
lebanon 24
13/08/2022 01:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لعمال بلدية طرابلس .. ما السبب؟
lebanon 24
13/08/2022 01:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24

بلدية

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:22 | 2022-08-12
17:17 | 2022-08-12
17:11 | 2022-08-12
16:23 | 2022-08-12
15:55 | 2022-08-12
15:19 | 2022-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website