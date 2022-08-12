جديد بلدية طرابلس... تكليف احمد قمر الدين ادارة شؤونها لحين انتخاب رئيس جديد

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا بتكليف السيد احمد قمر الدين ادارة شؤون بلدية طرابلس.

ووفقا للمعلومات، تم تكليف قمر الدين باعتباره أكبر الأعضاء سنا، والتكليف يمتد لحين انتخاب رئيس جديد.