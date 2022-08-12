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لبنان
إجتماع لنواب طرابلس... وهذا ما جرى عرضه
Lebanon 24
12-08-2022
|
10:14
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عقد نواب طرابلس اجتماعا في مكتب النائب اللواء اشرف ريفي في المدينة، حضره الى ريفي النواب: ايلي خوري وجميل عبود ورامي فنج وكريم كبارة، وشارك فيه النائب إيهاب مطر عبر تطبيق زوم، وبحث المجتمعون في شؤون المدينة وحاجاتها الانمائية والخدماتية والمعيشية، اضافة الى موضوع تسعيرة المولدات الكهربائية بحسب التسعيرة الرسمية، وتفشي المخدرات بين الشباب والشابات، والفلتان الامني الذي تشهده المدينة، وتوقيت وصول الغواصة التي ستنتشل ضحايا زورق الموت الذي غرق قبالة جزيرة النخيل في ميناء طرابلس.
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