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لبنان

بعد حادثة "فدرال بنك"... هذا ما اوضحه "مستشفى الزهراء"

Lebanon 24
12-08-2022 | 10:27
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تعليقا على الأخبار المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تفيد ان السيد بسام الشيخ  حسين، قام باقتحام "فدرال بنك" في الأمس بهدف تأمين العلاج لوالده الموجود في مستشفى الزهراء في بيروت،صدر عن المستشفى المذكور البيان التالي:
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مستشفى الزهراء

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