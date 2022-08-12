بعد حادثة "فدرال بنك"... هذا ما اوضحه "مستشفى الزهراء"

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تعليقا على الأخبار المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تفيد ان السيد بسام الشيخ حسين، قام باقتحام "فدرال بنك" في الأمس بهدف تأمين العلاج لوالده الموجود في مستشفى الزهراء في بيروت،صدر عن المستشفى المذكور البيان التالي: