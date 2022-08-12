الجيش: تخريج تلامذة الدورة 213 في أكاديمية "سادهيرست" العسكرية الملكية البريطانية

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر، عن "إقامة حفل تخريج تلامذة الدورة 213 في أكاديمية سادهيرست العسكرية الملكية في مملكة بريطانيا العظمى، ومن بينهم التلميذ الضابط دانييلا الريس التي نالت سابقًا جائزة الملك حسين نتيجة اندفاعها وتميزها خلال الدورة".

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