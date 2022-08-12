جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1555 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1194341.

كما وسجل لبنان خمس حالات وفاة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10566.