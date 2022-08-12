تونيا خوري تبحث بالمشاريع الإنمائية في العاقورة وتزور مركز "دروب" في الجميزة ورئيس أساقفة إنطلياس

Advertisement

جالت الرئيسة السابقة لمنظمة الدفاع عن المسيحيين في الشرق تونيا خوري يرافقها رئيس جمعية "نورج" د.فؤاد أبو ناضر في منطقة العاقورة، حيث التقت نائب رئيس بلدية العاقورة العميد أسد الهاشم وتم البحث في مشاريع إنمائية للمنطقة.وبعد الجولة في جرد العاقورة، أكدت خوري أن الزيارة "تهدف الى الاطلاع على المشاريع الانمائية للمنطقة بهدف الترويج للسياحة كي نخلق فرص عمل للشعب اللبناني في أرضهم"، في حين أكد الهاشم أهمية خطوة إنماء المنطقة بهدف تشجيع الناس وإعطائهم سبباً للبقاء في أرضهم.أما أبو ناضر، فقال: "نحن بصدد إنشاء مشروع مع بلدية العاقورة لخلق المناخ المناسب لتشجيع السياح على زيارة العاقورة".ومن العاقورة، انتقلت خوري إلى منطقة الجميزة حيث تفقدت المركز الاجتماعي "دروب" الممول من قبل مؤسسة نورج، كما زارت رئيس أساقفة إنطلياس المطران أنطوان أبي نجم في مقر المطرانية في قرنة شهوان وبحثت معه في كيفية التعاون لتحسين أوضاع المسيحيين في لبنان.