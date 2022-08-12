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لبنان

الدفاع المدني اخمد حريقا في عزقي ـ الضنية

Lebanon 24
12-08-2022 | 11:30
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أخمد عناصر الدفاع المدني في مركزي بخعون وسير في الضنية حريقاً إندلع في بلدة عزقي، قضى على مساحة من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية، ومنعوا تمدده أو اقترابه من الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.
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الدفاع المدني

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