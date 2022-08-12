الدفاع المدني اخمد حريقا في عزقي ـ الضنية

أخمد عناصر الدفاع المدني في مركزي بخعون وسير في الضنية حريقاً إندلع في بلدة عزقي، قضى على مساحة من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية، ومنعوا تمدده أو اقترابه من الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.

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