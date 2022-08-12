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لبنان

وفاة الصحافي عدنان الحاج بعد صراع مع المرض.. ونقابة "المحررين" ترثيه

Lebanon 24
12-08-2022 | 11:56
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توفي الزميل الصحافي عدنان الحاج، بعد صراع مع المرض.
 
وقد رثاه نقيب المحررين جوزف القصيفي ، قائلاً: "يمضي عدنان الحاج لملاقاة وجه ربه راضيا مرضيا، بعد جهاد طويل في مهنة المتاعب، صحافيا إقتصاديا في جريدة "السفير"، وبلغ في هذا المجال شأنا كبيرا، بما اكتسب من خبرات، وما انطوى من حس تحليلي صائب جعله مرجعا، وكان ضيف الشاشات بما يعرض من معلومات ويقدم من قراءة موضوعية مركوزة إلى موضوعية ومنطق. وهذا ما عزز صدقيته، وجعله مصدرا موثوقا". اضاف: "إلى ذلك كان رياضيا ، لا نجما في ملاعب كرة القدم فحسب، بل بروحه المرحة وحضوره آلاسر وظرفه الموصوف". وختم: "رحم الله عدنان الحاج، الأخ والصديق والزميل، الذي جاهد الحسن، صاحب الوقفات النقابية في صحيفته، وفي داخل نقابة المحررين التي انتسب إليها، وكان مشاركا في جميع استحقاقاتها ، وكان ملتزما بها ، ووفيا لها. خالص العزاء إلى عائلته ، والى زملائه واصدقائه وعارفيه. فإلى رحاب الخلد ، ولتكن الجنة مثواك، صحبة الأبرار الصالحين".
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وتتقدم أسرة "لبنان 24" بأحر التعازي من أسرة الفقيد سائلة المولى أن يتغمده في واسع رحمته.

لبنان

تعازي ووفيات

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