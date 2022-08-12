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لبنان

نقيب أصحاب المرائب المأجورة ناشد وزير الداخلية مرة جديدة تعديل أجرة الإيواء

Lebanon 24
12-08-2022 | 14:14
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عقد نقيب اصحاب مرائب الحجز المأجورة في لبنان عبد بربيش مؤتمرا صحافيا في فندق لو رويال - ضبيه دق فيه ناقوس الخطر بشأن مصير المهنة، عقب اجتماع النقابة السنوي الذي شارك فيه أعضاء مجلس النقابة ونحو خمسة وأربعين من أصحاب مرائب عكار والشمال إضافة الى أصحاب مرائب بيروت وجبل لبنان.
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وأكد بربيش بعد الإجتماع "التعسر الفادح الناتج عن توقف الأعمال، وتلاشي قيمة المردود، وتدهور المداخيل التي لامست العدم منذ أكثر من أربع سنوات جراء تدهور قيمة العملة والنقد الوطني بحيث أصبحت أجرة الإيواء لا تغطي أجرة موظفي هذه المؤسسات".
  
وقال: "إذ نقدر التعاطي الإيجابي لوزارة الداخلية بكافة اجهزتها مع مطالبنا، نجد أنه لا بد من إعادة مناشدة وزير الداخلية والسلطات المختصة للعمل على تسريع تعديل جدول المرسوم 780 في شقه المتعلق بأجرة الإيواء، لمحاولة إنقاذ هذا القطاع من  الإغلاق الحتمي الجماعي، وخاصة أن تعسر الأعمال سيصيب حتما أعمال الأجهزة الأمنية والقضائية وفق نص المرسوم الذي ينظم الحراسة القضائية على الآليات المخالفة، ما يوجب تعديله بالسرعة اللازمة حفاظا على إمكانية مواكبة هذه الأجهزة في أعمالها، قبل الإقفال الوشيك، آملين التجاوب اللازم والسلام".
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