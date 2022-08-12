Advertisement

لبنان

نقابة موظفي شركتي الخليوي: ملتزمون بتحسين الرواتب

Lebanon 24
12-08-2022 | 14:37
A-
A+
Doc-P-980328-637959374278424013.jpg
Doc-P-980328-637959374278424013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجه "مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان"، الى موظفي شركتي الخليوي "تاتش" و"ألفا"، مثنيا على "الدور الفعال في إقرار خطة تحسين وتحصين قطاع الخلوي وتثبيت فعالية هذا القطاع.
Advertisement
واوضح المجلس في بيان أن وفدا من النقابة اجتمع مع مجلس إدارة شركة تاش على أن يليه اجتماع آخر مع مجلس إدارة شركة ألفا الأسبوع المقبل. وتم التأكيد على أهمية الإسراع في تحسين القيمة الفعليّة لرواتب الموظفين بما يتلاءم والوضع الإقتصادي القائم تأكيدا لدورهم ومناقبيتهم خاصة أنه لم تلحق أي زيادة على الرواتب منذ العام ٢٠١٩.
ولفت المجلس الى ان تم "تأكيد المطالب المحقة والمستحقة بما يخدم مصلحة القطاع وتتطوره بخاصة وأن هذا التقدم لا يتم الا بالتوازي مع تحسين رواتب الموظفين وتحصين حقوقهم وتطوير هذا القطاع".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:22 | 2022-08-12
17:17 | 2022-08-12
17:11 | 2022-08-12
16:23 | 2022-08-12
15:55 | 2022-08-12
15:19 | 2022-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website