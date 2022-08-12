سقط حجر عليه من شرفة المبنى وأصابه برقبته!

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تعرض شاب لإصابة بليغة في رقبته نتيجة سقوط حجر من أحد المباني في منطقة ابي سمراء اثناء تواجده بالقرب من شارع ميتم الشعراني، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة وعملت على إسعافه ونقله إلى المستشفى للعلاج.وعلم ان سقوط الحجر الذي تسبب بإصابته ناتج عن تصدع إحدى الشرفات في المبنى.