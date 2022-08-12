حريق في خراج السويسة العكارية يصل إلى أشجار حرجية ومثمرة

اندلع حريق في خراج بلدة السويسة العكارية والتهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة والكوكلان وامتد ليطال أشجارا حرجية وأخرى مثمرة مختلفة .



وقد سارع عناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي ومتطوعوه الى مكان الحريق، وعملوا على تطويقه وإهماده قبل تمدده الى الأراضي المجاورة، ومن ثم تبريد مكان الحريق خوفا من تجدده .

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