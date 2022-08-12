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لبنان

حريق في خراج السويسة العكارية يصل إلى أشجار حرجية ومثمرة

Lebanon 24
12-08-2022 | 15:19
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اندلع حريق في خراج بلدة السويسة العكارية والتهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة والكوكلان وامتد ليطال أشجارا حرجية وأخرى مثمرة مختلفة .

وقد سارع عناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي ومتطوعوه الى مكان الحريق، وعملوا على تطويقه وإهماده قبل تمدده الى الأراضي المجاورة، ومن ثم تبريد مكان الحريق خوفا من تجدده .
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المصدر: الوكالة الوطنية
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