في طريق الجديدة... أطلق النار على أحدهم وهو على متن دراجة نارية

قام مجهول وهو على متن دراجة نارية بإطلاق النار على أحد الأشخاص في طريق الجديدة من دون إصابته وفر إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.

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