Advertisement

لبنان

في طريق الجديدة... أطلق النار على أحدهم وهو على متن دراجة نارية

Lebanon 24
12-08-2022 | 15:55
A-
A+
Doc-P-980343-637959420091046966.jpg
Doc-P-980343-637959420091046966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام مجهول وهو على متن دراجة نارية بإطلاق النار على أحد الأشخاص في طريق الجديدة من دون إصابته وفر إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار على محل قيد الانشاء في طرابلس
lebanon 24
13/08/2022 01:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار على منزل ناشط في "ثورة 17 تشرين" بطرابلس... والأضرار مادية!
lebanon 24
13/08/2022 01:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار على عسكريين في الهرمل... هذا ما حصل
lebanon 24
13/08/2022 01:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكالات وإطلاق نار في طرابلس.. هذا ما جرى مساء اليوم
lebanon 24
13/08/2022 01:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24

طريق الجديدة

إطلاق نار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:22 | 2022-08-12
17:17 | 2022-08-12
17:11 | 2022-08-12
16:23 | 2022-08-12
15:19 | 2022-08-12
15:16 | 2022-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website