المديرية العامة للطيران المدني: لا يتوجب على الركاب المغادرين عبر المطار أي رسم مغادرة إضافي

أوضحت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، عطفا على التعميم رقم ٢٢/ ٢ تاريخ ١١/ ٨/ ٢٠٢٢ المتعلق باستيفاء رسم خروج المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت بالدولار الاميركي النقدي حصرا، على كل تذاكر السفر الصادرة ابتداء من تاريخ ١٢/ ٨/ ٢٠٢٢ أن "المديرية العامة للطيران المدني تؤكد بانه لم يتم اضافة اي رسم خروج اضافي على المسافرين، بل ان تحصيل تلك الرسوم التي تستوفيها اصلا شركات الطيران من المسافرين بالدولار الاميركي النقدي، أصبحت تسدد من قبل تلك الشركات لصالح الخزينة العامة بالدولار النقدي حصرا، وبالتالي ، فانه لا يتوجب على الركاب المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت اي رسوم مغادرة اضافية".

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