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لبنان

إتّصالات لإسقاط نيابة نوّاب

Lebanon 24
12-08-2022 | 17:11
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جرت اتصالات ببعض الشخصيات، مرجحة إسقاط نيابة 3 نواب حاليين لمصلحة مرشحين من 3 طوائف ومنطقتين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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