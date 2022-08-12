مقبول وغير مقبول

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Lebanon 24
12-08-2022 | 17:17
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حسب مصدر نيابي فإن البحث الجنبلاطي مع حزب الله حول مواصفات الرئيس تركز على المقبول وغير المقبول، قبل حسم الخيارات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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