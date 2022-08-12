حالة غير سويَّة

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لبنان
حالة غير سويَّة
Lebanon 24
12-08-2022
|
17:22
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يمرّ الوضع في بلدة جبلية بحالة غير سويَّة، الأمر الذي يجعل التحالفات موضع رصد وعناية حفاظاً علی الاستقرار العام، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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