29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن ترشيحات "المعارضين" للرئاسة... وخلافاتهم
Lebanon 24
12-08-2022
|
22:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": أجهز وليد جنبلاط على أغلبية نيابية مفترضة، كانت تروّج لها «القوات» عشية فتح صناديق الإقتراع، وكانت لا تزال حتى ساعات قليلة تراهن على تكوينها وغرفها من معجن القوى المعارضة، ولو أنّ الأخيرة مشتّتة وتتّجه إلى مزيد من التشققات. وإذ بتموضع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوسطي، بين الإصطفافين يسقط احتمال أن تتمكن المعارضة من تجميع أجنحتها وأطرافها لكي تقدم مرشحاً جدياً لرئاسة الجمهورية.
Advertisement
قبل هذا الحدث المفصلي بأيام قليلة، كان بعض مرشّحي المحور المعارض في صدد تطريز البزّة البيضاء. كلّ منهم يعتقد أنّها ستكون لحظته الذهبية طالما أنّ المناخ المحلي والإقليمي لا يشي بإمكانية التجديد لخيارات الصفّ الأول من المرشحين، وبالتالي ستكون الفرصة متاحة أمام مرشحي الصفّ الثاني وما دون. فيصير بذلك كل ماروني مشروع مرشّح. وهنا الكارثة!إذ مع وقوف العقوبات الأميركية حاجزاً حديدياً أمام طموحات رئيس «التيار الوطنيّ الحرّ» جبران باسيل الرئاسية فضلاً عن الحالة الاستفزازية التي يشكّلها إزاء بقية المكونات السياسية، ومع تعاطي رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مع وضعيته كمرشّح اصطفاف سياسي لن يجد أكثرية توصله إلى قصر بعبدا، صارت الكرة في ملاعب كثيرة. يقول نائب معارض غير ماروني: لدينا أكثر من 1000 مرشّح والحبل على الجرار.فإنّ هذه المشهدية لا تكتمل إلا بموقف «القوات» التي تشكل ركناً أساسياً في المحور المعارض. سمير جعجع يقول: «أمامنا 3 احتمالات: الأول وردي لكنه طبيعي، ومن المفترض أن نراه، وهو اتفاق المعارضة بكل أطيافها، والتي تضم 67 صوتاً، على مرشح واحد يتمتع بالحد المقبول من البعد السيادي والحد الأقصى من الوضعية الإصلاحية، وهذا ما نجهد من أجله كي نضع لبنان على سكة الانقاذ الفعلي». ولكن هذا الاحتمال سقط مع تموضع جنبلاط الجديد... فيما وضع جعجع خطّاً أحمر تحت «الاحتمال المهضوم» وهو الاتفاق على مرشح من قماشة «أبو ملحم». ليبقى احتمال وحيد وهو التعطيل تحت عنوان أنّ «الضرورات تبيح المحظورات».هكذا، يمكن القول إنّ خيارات المعارضة تقلّصت إلى حدود التعطيل. حتى الآن تحاذر «القوات» الدخول على نحو مباشر على خطّ اللقاءات التي يجريها نواب مستقلون وهي التي تعرف مسبقاً أنّ وجودها على طاولة مشتركة سيثير الخشية في نفوس بقية القوى المعارضة من سيطرة معراب على القرار ورغبتها في أخذ الأمور نحو التشدد والاصطفافات الحادة. ولهذا، تترك «القوات» الحراك المعارض يأخذ شكله ومكانه قبل أن تقول كلمتها إزاءه، مع العلم أنّ بعض النواب يتولون التنسيق مع معراب. بالنتيجة، يدلّ بوانتاج الأصوات المعارضة، في ما لو تمكنت «القوات» والكتائب رغم خلافاتهما المتراكمة، ونواب 17 تشرين لو اتفقوا، والنواب المستقلون، أيضاً اذا اتفقوا، على أنّ الرقم 43 (لتعطيل النصاب) لا يزال غير مضمون، وثمة حاجة لإقناع عدد من النواب السنّة في السير بهذا الخيار لكي تتمكن المعارضة من حجز الجلسات الانتخابية، وثمة حاجة أيضاً لاستدراج مناخ دولي يدعم هذا السيناريو، وهو إلى اللحظة غير متوفر.
يقول نائب معارض من مجموعة 17 تشرين إنّ «مشاريع المرشحين في صدد بناء تموضعاتهم» مشيراً إلى «أنّنا لسنا طاقة ترشيحية، كما أنّها ليست مسألة كفاءة ومعايير شخصية بل تركيبة وتوازنات»، كاشفاً أنّ المجموعة بصدد وضع ورقة هي عبارة عن اطار سياسي للعهد الذي سندعمه كأجندة سياسية، وسيتم التفاوض مع القوى الأخرى لإمكانية التفاهم. يضيف أنّ «إمكانية الاتفاق موجودة لكن حسم الترشيحات صعب جداً»، لافتاً إلى أنّه «اذا كان عنوان التعطيل حماية المشروع، فهو خيار يُناقش، ولكن أن يكون التعطيل من أجل مرشح فهو عنوان لن يلاقي قبولاً».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قوات سوريّة وروسيّة في لبنان... هل بدأ تطبيق السيناريو ؟
Lebanon 24
قوات سوريّة وروسيّة في لبنان... هل بدأ تطبيق السيناريو ؟
23:16 | 2022-08-12
12/08/2022 11:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يفقد "قيمته"؟
Lebanon 24
الدولار يفقد "قيمته"؟
01:45 | 2022-08-13
13/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مسرحية" بسام الشيخ حسين.. هكذا يريد "التيار "
Lebanon 24
"مسرحية" بسام الشيخ حسين.. هكذا يريد "التيار "
07:00 | 2022-08-12
12/08/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّصالات لإسقاط نيابة نوّاب
Lebanon 24
إتّصالات لإسقاط نيابة نوّاب
17:11 | 2022-08-12
12/08/2022 05:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-08-12
12/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2022-08-13
ماذا بعد إقتحام مصرف "فيدرال بنك"؟
05:31 | 2022-08-13
بلبلة كبرى في محيط المطار وفرق الإسعاف تتحرّك.. ما القصّة؟ (صور)
05:24 | 2022-08-13
بعد عملية رصد دقيقة.. مروّج مخدرات في قبضة "الأمن"
05:10 | 2022-08-13
بالأرقام: شعب لبنان يتصدر قائمة "الأكثر غضبًا" في 2022... هكذا جاءت التصنيفات
05:00 | 2022-08-13
"التيار" يتعثّر بمطبّات سياسية… فهل يحسم خياره؟
04:54 | 2022-08-13
وزير الاشغال: هذا الخبر عار عن الصحة
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
13/08/2022 12:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
13/08/2022 12:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
13/08/2022 12:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact