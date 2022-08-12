بري ينتظر إنتهاء الورشة التشريعيّة للدعوة الى انتخاب رئيس للجمهوريّة

كتب علي ضاحي في" الديار":

تكشف اوساط نيابية ان موعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجهمورية وخليفة للرئيس ميشال عون، مرتبط بإنهاء مجلس النواب الورشة التشريعية في جلسته المرتقبة خلال ما تبقى من شهر آب. ويؤكد بري امام زواره انه لا يريد تفويت فرصة اقرار ما تبقى من رزمة تشريعية لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدعوة الى جلسة انتخاب الرئيس قبل ذلك، حيث سيتحول مجلس النواب الى هيئة ناخبة لانتخاب الرئيس وتطير فرصة اقرار هذه الاصلاحات.

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وتتوقع الاوساط ان تنجلي الصورة بشكل اوضح نهاية آب او في الاسبوع الاخير منه، اذ لم يسقط بري من اجندته بعد امكان الدعوة في اول ايلول المقبل.