حزب الله يستكمل لقاءاته وسببان أساسيان لزيارة تيمور جنبلاط الديمان

زيارة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، ومعه النائبان أكرم شهيب ووائل ابو فاعور، للمقر البطريركي الصيفي في الديمان، ولقاؤه البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، أرادها رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط أن تتزامن مع اللقاء الذي عقده مع وفد "حزب الله".

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لقاء النائب جنبلاط مع البطريرك الراعي، وفي حضور النائبين شهيب وابو فاعور، له أكثر من سبب وهدف، وفق بعض المصادر المراقبة.

بالنسبة إلى الأسباب، فإن الزيارة تأتي على أثر التوصّل، على ما قيل، إلى حلّ مقبول بالنسبة إلى قضية المطران موسى الحاج، وكان لوليد جنبلاط مساهمة في هذا الحل.

أمّا بالنسبة إلى الأهداف فهي أولًا لطمأنة الراعي إلى أن شيء يمكن أن يؤّثر سلبًا على مصالحة الجبل، وثانيًا إلى أن العلاقة بين بكركي والمختارة ثابتة، ولها ركائز وطنية راسخة وقائمة على قناعة مشتركة.

ووفق بعض المعلومات غير الرسمية وغير المؤكدة، أن اللقاء تطرق عرضًا إلى ما تمّ بحثه في لقاء كليمنصو، وقد تولى هذه المهمة النائب ابو فاعور، فيما كان النائب جنبلاط مستمعًا.

أما حضور النائب شهيب للقاء الديمان فله دلالة خاصة، ولاسيما أن ثمة علاقة وطيدة تجمعه مع البطريرك الراعي، والذي كانت له مساهمات فاعلة في نجاح زيارة البطريرك للقرى المسيحية في قضاء عاليه.

وفي سياق تقييم اللقاء بين جنبلاط وحزب الله قال أحد المسؤولين في حزب سياسي بارز إن المقرّبين من جنبلاط قد لا يكونون مُرتاحين تماماً للقاء.

وفي دردشةٍ خلال لقاءٍ مُغلق، قال هذا المسؤول للحاضرين أثناء تصريح جنبلاط عقب لقائه مع معاون الأمين العام لحزب الله حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا: "شوفو وج وائل أبو فاعور وغازي العريضي.. ما بيتفسّر.. كأنن مش راضيين.. العبوس واضح وكبير، والظاهر مش قبلانين بهاللقاء كلّو.. بس ما حدا بيقدر يتخطّى قرار البيك".

وفي سياق متصل تفيد المعلومات ان حزب الله سيستكمل ابتداء من بداية الاسبوع المقبل لقاءاته الحزبية والنيابية مع حلفائه بشأن الملف الرئاسي من دون الغوص في اسماء المرشحين او تحديد اسم المرشح المفضل اي انتظار موعد الدعوة الى جلسة الانتخاب الاولى.