تهريب المحروقات الى سوريا: الجديد في الملف غير متوقع

بدأت أمس إتصالات بين وزارة الإقتصاد والتجارة والمعنيين في قطاع المحروقات والأجهزة الأمنية كافة كخطوة إستباقية للحؤول دون عودة عمليات تهريب البنزين الى سوريا، بعدما إتخذت السلطات السورية المعنية قراراً برفع سعر صفيحة البنزين ليصل سعرها الى حوالى 800 ألف ليرة لبنانية، مما يشجع المهرّبين من كلا الطرفين على معاودة نشاطهم عبر الحدود طمعاً بالفارق المادي لسعر الصفيحة بين البلدين.

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وأشار مصدر معني الى أن رقابة مشددة سوف تبدأ على شركات توزيع المحروقات في الأيام المقبلة من أجل تلافي أزمات المحروقات، لأن البلاد لا تتحمل ذلك.

كما لفت "الى أن مصرف لبنان سيسعى أيضا الى إيجاد طرق لشراء الدولار للمحروقات تساهم أيضاً في الحد من إحتمال التهريب الى سوريا او مجرد التفكير بذلك".