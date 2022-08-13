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لبنان
الدولار يفقد "قيمته"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-08-2022
|
01:45
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يحصل اللبنانيون بأغلبيتهم على الدولارات شهريّا، إنّ من خلال التحويلات الخارجيّة أو المصارف، أو من خلال الرواتب التي أصبح قسمٌ بسيط منها بالعملة الصعبة.
ويشكو المواطنون من أنّ الدولار مع إرتفاع سعر الصرف إلى 31800 ليرة لبنانيّة، فقد قيمته. ومن معه، على سبيل المثال، 100 دولار، فإنّه يدفعها إمّا على تعبئة البنزين أو شراء الأغراض من السوبرماركت، أو ثمن قطعة واحدة من الثياب، أو تكاد لا تكفيه لدفع فواتير أخرى، كتصليح السيارة، وإشتراك المولّد الكهربائي الخاصّ .فبات اللبنانيون يشكون من أنّ الدولار يسير على خطى الليرة، وخصوصاً وأنّ غلاء المعيشة يطال كل القطاعات، مع إستمرار إرتفاع سعر الصرف في السوق الموازيّة.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
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