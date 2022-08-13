هكذا يتم توزيع المساعدة القطرية للجيش

ينهي الجيش اليوم توزيع الدفعة الأولى من المساعدة المادية القطرية البالغة ٦٠ مليون دولار، وسوف توزع بالتساوي على جميع الأفراد من دون تمييز بين الرتب والمراكز كل شهر بحيث يتقاضى العسكري 100 دولار أميركي على مدى ثمانية أشهر. وأشارت مصادر الى أن الجهة المانحة كانت تفضّل توزيع 70 دولارا على مدى سنة، لكن القيادة ارتأت توزيع 100 دولار على 8 أشهر .

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