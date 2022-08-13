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لبنان
موفد أوروبي يسأل عن هذا الملف
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-08-2022
|
02:45
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سأل موفد اوروبي خلال وجوده في بيروت عن سبب استرداد وزير العدل هنري خوري مشروع قانون السلطة القضائية من مجلس النواب لدرسه ووضع ملاحظاته عليه، وعدم اعادته، على رغم مرور اكثر من ثلاثة اشهر على استرداده!
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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هنري خوري
موفد أوروبي
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