موفد أوروبي يسأل عن هذا الملف

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سأل موفد اوروبي خلال وجوده في بيروت عن سبب استرداد وزير العدل هنري خوري مشروع قانون السلطة القضائية من مجلس النواب لدرسه ووضع ملاحظاته عليه، وعدم اعادته، على رغم مرور اكثر من ثلاثة اشهر على استرداده!