سفيرة أوروبية: لا مساعدات ولا دعم قبل هذا الملف تحديدا

قيل لسفيرة دولة اوروبية إن سبب التأخير في تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء يعود الى ضرورة تعديل القانون، فأجابت: عدلوا القانون، اذ لا دعم او مساعدات او اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من دون ذلك .

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