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لبنان

سفيرة أوروبية: لا مساعدات ولا دعم قبل هذا الملف تحديدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-08-2022 | 03:15
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قيل لسفيرة دولة اوروبية إن سبب التأخير في تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء يعود الى ضرورة تعديل القانون، فأجابت: عدلوا القانون، اذ  لا دعم او مساعدات او اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي  من دون ذلك .
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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