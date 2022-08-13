حلّ معضلة الكهرباء: بالخصخصة أم بتحرير السوق؟



Advertisement

قبل الدخول في إمكان خصخصة القطاع من عدمه، لا بد من التمييز بين خصخصة قطاع الكهرباء والمنافسة، لأن الخصخصة تعني بيع المؤسسات العامة الى شركات خاصة، في حين أن المنافسة تكون بين القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل خدمة للمواطن. يُعتبر قطاع الكهرباء واحداً من القطاعات التي لا تزال تعاني حتى اليوم، والدولة غير قادرة على إدارة هذا الملف، الذي كلما تم التعمق به، كلما تم اكتشاف الكثير من الشبهات وملفات الفساد، ما أدى الى تحوّله الى واحد من أكبر ملفات الهدر، فهل يكمن الحل في خصخصة هذا القطاع؟قبل الدخول في إمكان خصخصة القطاع من عدمه، لا بد من التمييز بين خصخصة قطاع الكهرباء والمنافسة، لأن الخصخصة تعني بيع المؤسسات العامة الى شركات خاصة، في حين أن المنافسة تكون بين القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

ومن هنا ينطلق المدير العام السابق لوزارة الطاقة والمياه غسان بيضون ليشدد على ضرورة الإتجاه الى التعاون ما بين القطاعين العام والخاص في موضوع الكهرباء، لأن الدولة لا تعمد الى بيع المرافق العامة، في حين أن القانون رقم 462/ 2002 المعني بتنظيم قطاع الكهرباء ينص على تشكيل الهيئة الناظمة المستقلة للقطاع، الأمر الذي لا يزال حتى اليوم مفقوداً، وبالتالي لا وجود لمَن يحدد معايير القطاع وتوجهاته، نظراً لرفض وزراء الطاقة المتعاقبين منذ العام 2002 وحتى اليوم التوقيع على مراسيم هذه الهيئة، على الرغم من أنها واحدة من أبرز شروط المجتمع الدولي وبند أول ضمن البنود الإصلاحية، مؤكداً أنه منذ الطائف وحتى اليوم، لم يتمكن أي وزير طاقة من تأمين الكهرباء للبنانيين، لأن كل مَن تعاقب على هذه الوزارة كان يهدف الإستفادة من هذا القطاع واستثماره من خلال المحاصصة.



ولكن ماذا عن تجارب الشركات الخاصة التي تؤمن الكهرباء في المناطق؟ واعتبر بيضون في حديث عبر "لبنان 24" أنه، ومنذ تسلّم الوزير جبران باسيل وزارة الطاقة وحتى اليوم، تم اعتماد "الخصخصة" ولكن تحت مسميات عدة وبطريقة مختلفة تماماً عن المتعارف عليه، مشيراً الى أنه وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن مقدمي الخدمات هم جزء من التعاون القائم ما بين القطاعين العام والخاص، كما أن استقدام البواخر هو شكل من أشكال إدخال القطاع الخاص الى مؤسسة كهرباء لبنان، ألا أنها أدت الى خسارة كبيرة في ميزانية الدولة، لافتاً في المقابل الى أنه وفي ظل الأوضاع الحالية في البلاد من الصعب جداً على أي شركة أو مؤسسة الإستثمار في لبنان نظراً للإنهيار الإقتصادي الحاصل في البلاد.ولكن ماذا عن تجارب الشركات الخاصة التي تؤمن الكهرباء في المناطق؟