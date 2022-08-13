29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حلّ معضلة الكهرباء: بالخصخصة أم بتحرير السوق؟
نايلة المصري - Nayla Masry
|
Lebanon 24
13-08-2022
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعتبر قطاع الكهرباء واحداً من القطاعات التي لا تزال تعاني حتى اليوم، والدولة غير قادرة على إدارة هذا الملف، الذي كلما تم التعمق به، كلما تم اكتشاف الكثير من الشبهات وملفات الفساد، ما أدى الى تحوّله الى واحد من أكبر ملفات الهدر، فهل يكمن الحل في خصخصة هذا القطاع؟
Advertisement
قبل الدخول في إمكان خصخصة القطاع من عدمه، لا بد من التمييز بين خصخصة قطاع الكهرباء والمنافسة، لأن الخصخصة تعني بيع المؤسسات العامة الى شركات خاصة، في حين أن المنافسة تكون بين القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل خدمة للمواطن.
ومن هنا ينطلق المدير العام السابق لوزارة الطاقة والمياه غسان بيضون ليشدد على ضرورة الإتجاه الى التعاون ما بين القطاعين العام والخاص في موضوع الكهرباء، لأن الدولة لا تعمد الى بيع المرافق العامة، في حين أن القانون رقم 462/ 2002 المعني بتنظيم قطاع الكهرباء ينص على تشكيل الهيئة الناظمة المستقلة للقطاع، الأمر الذي لا يزال حتى اليوم مفقوداً، وبالتالي لا وجود لمَن يحدد معايير القطاع وتوجهاته، نظراً لرفض وزراء الطاقة المتعاقبين منذ العام 2002 وحتى اليوم التوقيع على مراسيم هذه الهيئة، على الرغم من أنها واحدة من أبرز شروط المجتمع الدولي وبند أول ضمن البنود الإصلاحية، مؤكداً أنه منذ الطائف وحتى اليوم، لم يتمكن أي وزير طاقة من تأمين الكهرباء للبنانيين، لأن كل مَن تعاقب على هذه الوزارة كان يهدف الإستفادة من هذا القطاع واستثماره من خلال المحاصصة.
واعتبر بيضون في حديث عبر "لبنان 24" أنه، ومنذ تسلّم الوزير جبران باسيل وزارة الطاقة وحتى اليوم، تم اعتماد "الخصخصة" ولكن تحت مسميات عدة وبطريقة مختلفة تماماً عن المتعارف عليه، مشيراً الى أنه وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن مقدمي الخدمات هم جزء من التعاون القائم ما بين القطاعين العام والخاص، كما أن استقدام البواخر هو شكل من أشكال إدخال القطاع الخاص الى مؤسسة كهرباء لبنان، ألا أنها أدت الى خسارة كبيرة في ميزانية الدولة، لافتاً في المقابل الى أنه وفي ظل الأوضاع الحالية في البلاد من الصعب جداً على أي شركة أو مؤسسة الإستثمار في لبنان نظراً للإنهيار الإقتصادي الحاصل في البلاد.
ولكن ماذا عن تجارب الشركات الخاصة التي تؤمن الكهرباء في المناطق؟
على هذا السؤال يلفت بيضون الى أنه، وعلى الرغم من أن عدداً من الشركات مثل كهرباء زحلة وقاديشا وجبيل وغيرها تتمتع بامتيازات كبيرة، الا أن هذا النوع من التعاون ما بين القطاعين العام والخاص يحتمل هامشاً كبيراً من "الأخطاء والغش"، ما يؤكد أن الإمتيازات التي أُعطيت لهذه المؤسسات هي "تجارب غير مشجعة" لأنها تفتقد الى مراقبة الدولة، وقد تجلّى هذا الأمر في المشكلات التي يعاني منها سكان المناطق الخاضعة لهذه الشركات.
الإيجابيات والسلبيات
وككل مشروع يحمل خصخصة القطاع العام، أو المشاركة ما بين القطاعين العام والخاص، هناك العديد من الإيجابيات والسلبيات، وفي هذا الإطار يؤكد الخبير الإقتصادي في المعهد اللبناني لدراسات السوق أنطوني زينا أن إيجابيات هكذا خطوة تكون أكثر من سلبياتها، فالشركات الخاصة ستقوم بعملها بأفضل الوسائل، وستستثمر أموالها بأفضل طريقة منعاً للخسارة، مشدداً على أن هذا الأمر له الكثير من الفوائد أيضاً على الاقتصاد، فهو يحرك اليد العاملة ويخفف من نسبة البطالة، كما أن هذه الشركات ستكون مكلفة بدفع الضرائب، ما يعود بالفائدة على خزينة الدولة، وبالتالي كلما تعددت الشركات كلما زادت المداخيل.
ومن هنا، يتابع زينا، "خسائر قطاع الكهرباء، كانت تقدر بحوالي 1،5 و 2 مليار دولار سنوياً، وبالتالي فإن تحرير القطاع يزيل العبء عن الدولة من تعويض هذه الخسارة الكبيرة، كما أنها تسمح للشركات بتأمين الكهرباء 24/24 من دون أي عبء على الدولة، مع ارتفاع في نسبة الضرائب التي ستسددها الشركات المشغّلة للدولة.
أما عن السلبيات، فيشير زينا عبر "لبنان 24" الى أن لا سلبيات لتحرير السوق الا على القطاع العام، خصوصاً لناحية الموظفين حيث سيتراجع التوظيف في هذا القطاع، وبالتالي تراجع إيرادات خزينة الدولة، أما في حال الخصخصة فإن السلبيات تكمن في نقل الإحتكار من القطاع العام الى القطاع الخاص.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
إقتصاد
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قوات سوريّة وروسيّة في لبنان... هل بدأ تطبيق السيناريو ؟
Lebanon 24
قوات سوريّة وروسيّة في لبنان... هل بدأ تطبيق السيناريو ؟
23:16 | 2022-08-12
12/08/2022 11:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يفقد "قيمته"؟
Lebanon 24
الدولار يفقد "قيمته"؟
01:45 | 2022-08-13
13/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مسرحية" بسام الشيخ حسين.. هكذا يريد "التيار "
Lebanon 24
"مسرحية" بسام الشيخ حسين.. هكذا يريد "التيار "
07:00 | 2022-08-12
12/08/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّصالات لإسقاط نيابة نوّاب
Lebanon 24
إتّصالات لإسقاط نيابة نوّاب
17:11 | 2022-08-12
12/08/2022 05:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-08-12
12/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
نايلة المصري - Nayla Masry
@naylamasry
أيضاً في لبنان
04:30 | 2022-08-13
ماذا بعد إقتحام مصرف "فيدرال بنك"؟
05:31 | 2022-08-13
بلبلة كبرى في محيط المطار وفرق الإسعاف تتحرّك.. ما القصّة؟ (صور)
05:24 | 2022-08-13
بعد عملية رصد دقيقة.. مروّج مخدرات في قبضة "الأمن"
05:10 | 2022-08-13
بالأرقام: شعب لبنان يتصدر قائمة "الأكثر غضبًا" في 2022... هكذا جاءت التصنيفات
05:00 | 2022-08-13
"التيار" يتعثّر بمطبّات سياسية… فهل يحسم خياره؟
04:54 | 2022-08-13
وزير الاشغال: هذا الخبر عار عن الصحة
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
13/08/2022 12:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
13/08/2022 12:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
13/08/2022 12:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact